El colectivo Vilar de Trasdeza recibe 15.100 euros para su centro social

Redacción

Silleda

La Asociación Vilar de Trasdeza recibe una ayuda de la Diputación, en el marco del Plan Provincia Comunitaria 2025, por 15.156 euros. Esta cuantía cubre el 100% de las distintas actuaciones de mejora que precisa el local social de la parroquia. El proyecto incluye la sustitución de las carpinterías exteriores, la reorganización y mejora de la cocina y del aseo, así como la instalación de un equipo de climatización. Desde la directiva indican que «para nós esta axuda é moi importante porque o local social é un punto de encontro imprescindible».

Por otra parte, el BOP publicó ayer las bases que regulan las ayudas a entidades deportivas, culturales, vecinales y/o de participación social. Una vez que pase un mes desde esta publicación, el Concello procederá a la convocatoria de las subvenciones. Las solicitudes tienen que presentarse solo a partir de dicha publicación, como indican las bases.

