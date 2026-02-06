Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspendidos trenes VigoTráfico en VigoMuere Octogenario SilledaEscuela Infantil CoiaERE GKNMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

Ayudas del Feader

Cerdedo-Cotobade recibe más dinero gracias a su fusión

Es el municipio de Galicia que más fondos recibe en las ayudas para mejora de caminos

Redacción

Cededo-Cotobade

El Diario Oficial de Galicia de ayer recoge la orden en la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2026 de las ayudas para actuaciones en caminos rurales en el período 2026-2027, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Plan estratégico de la PAC 2023-2027 de España, en régimen de concurrencia no competitiva.

Para repartir estos fondos entre los diferentes municipios de Galicia se han tenido en cuenta diferentes varemos como criterios de localización, despoblación, superficie del ayuntamiento y un coeficiente de agrariedad. Pero además, las bases también recogen que se primen proyectos de gestión compartida para incentivar procesos de fusión municipal, como es el caso de Cerdedo-Cotobade.

Noticias relacionadas

Este factor ha sido clave para convertirlo en el municipio en el que más subvención recibe de toda Galicia, con 137.962 euros. En segundo lugar en este ránking está A Estrada, con 129.925 euros, mientras que Lalín estaría en cuarto lugar con un total de 114.744 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents