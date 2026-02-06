Ayudas del Feader
Cerdedo-Cotobade recibe más dinero gracias a su fusión
Es el municipio de Galicia que más fondos recibe en las ayudas para mejora de caminos
Redacción
El Diario Oficial de Galicia de ayer recoge la orden en la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2026 de las ayudas para actuaciones en caminos rurales en el período 2026-2027, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Plan estratégico de la PAC 2023-2027 de España, en régimen de concurrencia no competitiva.
Para repartir estos fondos entre los diferentes municipios de Galicia se han tenido en cuenta diferentes varemos como criterios de localización, despoblación, superficie del ayuntamiento y un coeficiente de agrariedad. Pero además, las bases también recogen que se primen proyectos de gestión compartida para incentivar procesos de fusión municipal, como es el caso de Cerdedo-Cotobade.
Este factor ha sido clave para convertirlo en el municipio en el que más subvención recibe de toda Galicia, con 137.962 euros. En segundo lugar en este ránking está A Estrada, con 129.925 euros, mientras que Lalín estaría en cuarto lugar con un total de 114.744 euros.
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- El embalse de Eiras está a tres hectómetros cúbicos de alcanzar su capacidad total: ¿qué pasaría si llega al nivel máximo?
- Suspendido el tráfico ferroviario con origen y destino Vigo por el temporal de lluvias
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero