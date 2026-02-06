Carpa en la Praza da Igrexa el día grande de la Feira do Cocido
Crespo anunció ayer que hoy se instalará una carpa en la Praza da Igrexa en previsión del mal tiempo durante el día grande de la Feira do Cocido. Así, todo el mundo podrá disfrutar cómodamente de las actuaciones del Grupo Tekila y la Charanga Ardores el domingo por la tarde, según el regidor lalinense.
