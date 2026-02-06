El BNG exige obras en el centro de salud antes de que remate el trimestre

El Bloque Nacionalista Galego registró en el Parlamento cuatro iniciativas parlamentarias (dos preguntas orales, una pregunta escrita y una proposición no de ley) con las que reclama «solucións inmediatas ao grave estado de deterioro do centro de saúde de Silleda». La parlamentaria lalinense Ariadna Fernández lleva meses haciendo un seguimiento de estas instalaciones, junto a los ediles del BNG local. En la proposición no de ley mencionada, la formación política insta a la Xunta a ejecutar de forma inmediata todas las obras precisas, estableciendo como límite este primer trimestre del año.

El partido recuerda que en octubre de 2024, hace casi un año y medio, el Concello y la Consellería de Sanidade mantuvieron un encuentro para abordar las deficiencias del inmueble y, «malia o compromiso do conselleiro de elaborar un informe e impulsar actuacións, non se realizou ningunha mellora». Por eso, cada invierno el personal y los usuarios se enfrentan a la misma situación: filtraciones de agua, humedades, moho, temperaturas inadecuadas por fallos en el sellado y una rampa de salida tan peligrosa «que xa provocou esvaróns e mesmo unha fractura», indica Fernández, que pide «respecto e seriedade» para con los vecinos de Silleda. Por su parte la portavoz local del BNG, Erea Rey, recalca que «imos seguir defendendo un centro de saúde digno, seguro e acorde co que merece Silleda. Non imos permitir que a Xunta ignore máis tempo esta situación. Estamos a falar de saúde pública e das condicións nas que o persoal e a veciñanza teñen que entrar cada día nun edificio deteriorado e inseguro. É hora de pasar das palabras aos feitos».

Moción aprobada en pleno

Ya la pasada primavera desde el BNG se instaba a Sanidade a resolver las deficiencias estructurales del centro de salud trasdezano. Por entonces la consellería aseguraba que el informe sobre los trabajos estaba listo y que estaba impulsando las actuaciones precisas. Las peticiones que realiza de forma reiterada el Bloque cuentan con el apoyo del resto de la corporación silledense, que aprobó una moción ya en abril de 2024.