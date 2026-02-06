Política
El BNG califica de «engaño histórico» los trabajos viales en la PO-213
Redacción
El BNG de A Estrada califica de «engaño histórico» la actuación del Partido Popular respecto a los arreglos viales en la PO-213, entre Aguións y Ponte Ulla. La formación nacionalista expresa su indignación por el anuncio de una inversión de la Xunta que, según sostiene, no cubriría las necesidades de seguridad viaria de esta carretera.
El portavoz municipal, Xoán Reices, señala al alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, como «cómplice» del abandono del municipio, al considerar que guarda silencio ante lo que describe como «migajas» presupuestarias de la administración autonómica.
El BNG recuerda que el 1 de febrero de 2024 el pleno de A Estrada aprobó por unanimidad, incluido el voto del PP, una moción para exigir a la Xunta mejoras estructurales en la PO-213. Según indica, la iniciativa fue acordada con los vecinos tras una reunión celebrada en diciembre de 2023 con todos los partidos con representación municipal.
Reices afirma que en noviembre se presentó un «plan ambicioso», pero que la realidad actual supone «una bofetada» para los vecinos y vecinas.
El BNG critica además que los 3,6 millones de euros anunciados por la Xunta no serían exclusivos para la PO-213, sino que deberían repartirse con las carreteras PO-841 y PO-840. Por ello, exige que se cumpla lo acordado y reclama una reforma integral frente a lo que define como un simple «remiendo».
