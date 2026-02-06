La base de helicópteros de Lalín 2000 comenzará a funcionar para verano

La base aérea de extinción de incendios más grande de Galicia y una de las de mayor dimensión de España comenzará a funcionar este verano en Lalín. La Base Integral de Unidades Operativas (BUO) comenzó a construirse a finales del año pasado en una parcela municipal en el parque empresarial Lalín 2000 y el plan de obra prevé que la infraestructura pública esté finalizada para principios de agosto, aunque la climatología adversa podría forzar una ampliación de plazos. En todo caso, sí debería operar durante el verano.

Crespo y Gómez observan la maqueta del proyecto durante su visita de ayer a la obras. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Así lo indicó ayer conselleira del Medio Rural, María José Gómez, acompañada por el director general de Defensa do Monte, Manuel Francisco; y por el alcalde de Lalín, José Crespo; visitó las obras de la futura base de helicópteros para la lucha contra incendios forestales que se está construyendo en terrenos del complejo empresarial. La actuación supone una inversión de más de 3,2 millones de euros y permitirá albergar seis helicópteros de forma simultánea, llegando a un tope de ocho, en caso de ser preciso y con todas las dependencias necesarias. En concreto, se construirá un edificio que constará de una planta soterrada para aparcamiento, otra superior como estancia de brigadas y tripulaciones -con ocho habitaciones con baño-, y una torre de control para emisoristas. La conselleira destacó que serán unas instalaciones con todas las condiciones precisas para desarrollar el trabajo del personal de lucha contra los incendios. La titular de Medio Rural destacó que el compromiso de la Xunta con la defensa contra el fuego es una prioridad y este mismo año se destinarán más de 9 millones de euros para mejorar la red pública de bases aéreas. Recordó que además de la de Lalín, se construirá un nuevo aeródromo en el término municipal de Valga y sumó la mejora y ampliación de las bases de O Campiño, en Pontevedra; y de Antela, en Sandiás. La conselleira se refirió a la localización de esta base, que en pleno centro de Galicia permitirá llegar más pronto si cabe a los operativos de extinción.

Gómez puso en valor que desde lo Gobierno gallego se sigue trabajando a favor del servicio público de prevención y defensa contra los incendios forestales, referente a nivel nacional e internacional. Explicó que este año se incrementa el presupuesto en esta materia con más de 116 millones de euros, de los que 75,38 se destinan la prevención, un 50% más que el año anterior, y 40,6 a extinción. También concretó mejoras en los medios aéreos que, en la próxima campaña, se elevarán a una treintena, de los que 22 son de la administración autonómica.

El alcalde, por su parte, recordó el esfuerzo que hizo el ayuntamiento para ceder a la Xunta esta propiedad en la que se asienta la base helitransportada. Bajo un incesante aguacero comentó que quizá, por el tiempo, los plazos de ejecución no se pudiesen cumplir, cuestión a la que restó importancia en cierto modo pues indicó que lo relevante es que la obra está en marcha y encaminada.

La conselleira, por otro lado, destacó el nuevo convenio para la gestión de la biomasa en las fajas secundarias, firmado el pasado mes de diciembre con la empresa pública Seaga y al cual ya solicitaron su adhesión 131 ayuntamientos gallegos. Gómez explicó se movilizarán anualmente 25 millones de euros para apoyar a ayuntamientos y propietarios a la hora de realizar estas tareas y cumplir así sus deberes en materia de prevención. En esta línea manifestó que mantener los montes y fincas limpias de maleza es también una responsabilidad de los vecinos.

En lo que respecta a las obras del edificio de servicios integrados de Medio Rural que se construye en la localidad aseguró que los trabajos siguen en marcha y que confía en que en un plazo razonable de tiempo pueda afrontar su recta final. En la actualidad y, con varios parones por problemas de suministro de materiales, la empresa adjudicataria se centra en la construcción de la fachada del inmueble que se emplaza cerca de la Carballeira do Rodo. La previsión era que la obra quedase rematada durante el pasado verano.