Ariadna Fernández exige plazos para la puesta en marcha del PEF de Lalín

La diputada del BNG Ariadna Fernández reclama seriedad ante nuevos anuncios por parte de la Xunta de la puesta en funcionamiento del Punto de Encontro Familiar (PEF) de Lalín. En primer lugar recuerda las iniciativas presentadas por su formación política respecto a la demora de este servicio, en 2024, que no tuvieron efecto y finalmente no se cumplieron los plazos requeridos.

Para la también concejala lalinense de la organización nacionalista la fiabilidad, afirma sobre las declaraciones de la titular de Política Social, Fabiola García, cae cuando se promete tres o cuatro veces el mismo, en este caso el Punto de Encontro Familiar era un anuncio hecho en el 2022 y que supuestamente estaría en funcionamiento en el 2023, mas tres años después aún no abrió. «Sendo realistas, non cremos as palabras nin da conselleira nin do goberno de Lalín», manifiesta.

Así, el BNG anuncia que se volverán a registrar iniciativas al respeto del Punto de Encontro Familiar, en un intento de que Política Social hable claro y deje de esgrimir anuncios vacíos que luego no se llevan a cabo y que el único que hacen es mostrar la poca capacidad del gobierno de Lalín para hacerse respetar y beneficiar a los vecinos con sus gestiones».

Por otro lado, recuerda el voto contrario de los populares para tener plazas de escuela infantil públicas en el ayuntamiento y en el Parlamento, defendiendo la iniciativa privada fervorosamente, e incluso llegando la ridiculizar la insistencia del BNG en que son precisas y pues no está garantizado el servicio para todos los usuarios. «E agora van pedilas», alega, en alusión a la propuesta anunciada esta semana por el grupo de gobierno tras una reunión en la consellería.