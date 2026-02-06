Aprobadas las bases del concurso de disfraces de A Estrada

La administración municipal de A Estrada aprobó ayer las bases reguladoras del concurso de disfraces de Entroido, que se celebrará el próximo lunes 16 de febrero. Según lo anunciado, la dotación global será de 5.860 euros, una cantidad que se duplica respecto a 2025, cuando fue de 2.860 euros, con la intención de favorecer la participación y la vistosidad de las comparsas. Entre las novedades figura el establecimiento de puntuaciones numéricas máximas en los criterios de valoración y que el premio especial para grupos locales exija que más del 50% de los participantes sean estradenses.

Podrán participar asociaciones, barrios, parroquias, colegios y personas que lo deseen. No habrá límite máximo de participantes, pero los grupos deberán contar con un mínimo de 10 personas. Asimismo, las solicitudes deberán presentarse en el departamento de Alcaldía, a través de la sede electrónica o en el correo alcaldia@aestrada.gal, adjuntando el modelo firmado y con confirmación de recepción.

El plazo de inscripción finalizará el propio lunes 16 a las 14.00 horas. Quienes no estén inscritos podrán desfilar, pero quedarán fuera del concurso. Por otra parte, el jurado estará formado por la concejala de Cultura, Lucía Seoane, Pedro Pérez, Susana García Lorenzo y la artista Sali Torres. El desfile comenzará a las 16.30 horas y los premios se entregarán ese mismo día.