La Xunta realiza tareas de limpieza en el río Ventoxo

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, está ejecutando actuaciones de conservación y mantenimiento fluvial en más de un kilómetro del río Ventoxo, Forcarei. Las tareas se desarrollan en un tramo de algo más de 1,1 kilómetros, a su paso por la parroquia de San Nicolao de Ventoxo, y ya han sido comunicadas al ayuntamiento. Los trabajos, que se prolongarán durante más de tres semanas, consisten en la retirada de árboles caídos y biomasa acumulada en el cauce para evitar posibles atascos. También se realizarán rozas puntuales en los accesos al río, todo ello con herramientas manuales y maquinaria. Una vez finalizadas las labores de limpieza, el cauce quedará despejado de maleza, facilitando la circulación del agua. En otra línea, las acciones forman parte del programa autonómico de mantenimiento del dominio público hidráulico, cuyo objetivo es mejorar las condiciones naturales del ecosistema fluvial en las zonas donde la Xunta tiene competencias. n