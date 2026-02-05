Gastronomía
Vila de Cruces degusta 80 kilos de producto en su 33ª Feira do Chourizo
La Feira do Chourizo de Vila de Cruces celebró este miércoles su 33ª edición con una degustación gratis entre los vecinos y los asistentes al mercadillo del día 4. Los participantes dieron buena cuenta de 80 kilos de productos, procedente de las carnicerías locales Maceiro, Mosquera y Mariño. Los chorizos fueron asados a la brasa y se acompañaron de pan, agua y vino. Los concejales del grupo de gobierno, con el alcalde Luis Taboada a la cabeza se encargaron, como de costumbre, de servir a los asistentes y de compartir con ellos el día a día del municipio. La siguiente cita gastronómica en la Praza Juan Carlos I será en mayo, con motivo de la Festa do Galo de Curral.
