La Feira do Chourizo de Vila de Cruces celebró este miércoles su 33ª edición con una degustación gratis entre los vecinos y los asistentes al mercadillo del día 4. Los participantes dieron buena cuenta de 80 kilos de productos, procedente de las carnicerías locales Maceiro, Mosquera y Mariño. Los chorizos fueron asados a la brasa y se acompañaron de pan, agua y vino. Los concejales del grupo de gobierno, con el alcalde Luis Taboada a la cabeza se encargaron, como de costumbre, de servir a los asistentes y de compartir con ellos el día a día del municipio. La siguiente cita gastronómica en la Praza Juan Carlos I será en mayo, con motivo de la Festa do Galo de Curral.

Vila de Cruces degusta 80 kilos de producto en su 33ª Feira do Chourizo | BERNABÉ/JAVIER LALÍN