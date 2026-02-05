Hermanamiento
Una treintena de vecinos de Escaldes estarán hasta el día 9 en Lalín
redacción
Una treintena de vecinos de la localidad andorrana de Escaldes-Engordany llegan hoy a Lalín. Son mayores de 65 años participantes en el hermanamiento del municipio pirineo y el lalinense que permanecerán en la capital dezana hasta el lunes y aprovecharán para participar en los actos de la Feira do Cocido.
El grupo, que llega hoy al aeropuerto de Santiago, aprovechará la jornada de mañana viernes para conocer puntos de interés de la capital gallega. Por la tarde, a las 17.00 horas, serán recibidos en el consistorio lalinense por autoridades locales y para las 18.30 horas tienen programada una visita guiada al museo municipal Ramón María Aller. El sábado harán una ruta en catamarán por la Ría de Arousa, con degustación de mejillones y visita a O Grove, y por la tarde asistirán al Concerto do Cocido de la Banda de Lalín. El día grande de la fiesta gastronómica tomarán parte de actos oficiales del Cocido.
Lalín y Escaldes-Engordany están hermanados desde 2024 y desde entonces realizan intercambios de forma periódica. El último fue en 2024, cuando una delegación de una treintena de vecinos del municipio dezano se desplazó a Escaldes para participar en los actos por el vigésimo aniversario del hermanamiento. En los últimos años también viajes de jóvenes lalinenses a Andorra y de vecinos de la localidad andorrana a Lalín. n
