A Bandeira

Silleda aprueba la renovación del vestuario de las piscinas

Redacción

Silleda

La junta de gobierno local de Sileda aprueba el proyecto básico de ejecución para la remodelación interior de los vestuarios de las piscinas municipales de A Bandeira. Con esta intervención el ejecutivo local pretende mejorar las condiciones de uso, así como la funcionalidad y el confort de estas instalaciones deportivas, que son muy usadas sobre todo en la temporada de verano.

Las obras van a financiarse con cargo al III Plan de Infraestruturas Deportivas de la Diputación, afecta a una superficie de 229,80 metros cuadrados y cuenta con un presupuesto de 123.151 euros. El proyecto va a optimizar los distintos espacios de servicios vinculados al recinto: vestuario masculino y femenino; enfermería; almacén; sala de bombas; zona de acceso a pasillos; área de cafetería y zona de paso. Incluye también mejoras orientadas a la accesibilidad, incorporando criterios específicos en servicios higiénicos y duchas para garantizar un uso más cómodo e inclusivo. El recinto va a contar además con agua caliente. La intervención incorpora, también, el acabado de la fachada y mejoras en la seguridad de la zona de la terraza, en la parte superior de los vestuarios. La licitación comenzará sus trámites en próximas jornadas. n

