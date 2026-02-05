Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rodeiro compra una nueva barredora

El delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, visitó Rodeiro para ver la barredora para uso medioambiental que adquirió el municipio con una ayuda autonómica de más de 50.000 euros.

