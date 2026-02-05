El regreso del histórico Os Peares

Os Peares es una de las tabernas más antiguas de A Estrada. Fue en 1953 cuando la familia Loureiro se hizo cargo de un local que, según se contó de padres a hijos, era anteriormente una cochería. Desde aquellos primeros pasos hasta ahora han pasado más de setenta años y muchas historias. Este emblemático establecimiento vivirá hoy a las 19.00 un nuevo capítulo de esa historia, con su reapertura después de un año cerrado. Su encargado será Ramiro Brey Loureiro, la tercera generación al frente de un local renovado pero que ha buscado mantener su identidad.

Ramiro hace un alto en un agitada mañana para atendernos en la siempre reconocible barra de Os Peares, uno de grandes símbolos característicos de esta histórica taberna. «La idea era mantenerla tal cual estaba pero no fue posible. Cuando comenzamos a desmontarla vimos que la madera estaba apolillada así que hubo que hacer una pieza de madera nueva para la parte de arriba. El resto está igual, lo mismo que las estanterías», nos explica Ramiro.

No es lo único que se mantiene. Sus mesas –incluyendo los toneles de vino–, sillas, suelos, ventanas, cocina... todo se mantiene igual, algo que nos alivia. Los principales cambios de la larga reforma realizada en Os Peares afectan a los baños, la zona de comedor –que se ha reducido para hacerla más acogedora–, además de paredes y techos. Todo se completa con nuevo detalles decorativos, en los que gana presencia la fotografía de sus abuelos y fundadores.

«Las botellas son las mismas», bromea Ramiro al hablar de la reforma realizada señalando las botellas que se han ido cogiendo solera en las estanterías Os Peares desde hace décadas. «Solo quitamos algunas para que no estuviese tan recargado». Esas botellas son testigo directo de la historia de una taberna que se situaría entre las más antiguas de A Estrada que siguen abiertas junto As 3 Portiñas, Casa Neira o La Bombilla. «Mis abuelos, Ramiro y Francisca, se hicieron cargo de esto en el 53 en un traspaso. Antes me contaron que fue taberna, local de fiestas y originalmente cochera, por eso tiene las puertas tan grandes. Inicialmente lo abrieron pensando en las comidas, que se daban en la parte de delante. La cocina nueva y el comedor de atrás se hicieron hace 36 años», recuerda, desvelando que el nombres de Os Peares surgió porque traían el vino que servían desde aquella zona.

Después se hizo cargo su madre, Dolores Loureiro, a la que se sumó después su marido, Jesús María Brey. Tras la muerte de su padre Ramiro dejó el ejército y se incorporó al negocio junto a su madre. Fue antes de la pandemia. Con el fallecimiento de Dolores hace un año, el local quedó cerrado hasta ahora. «Hubo que arreglar papeleo y luego la reforma, que siempre se alargan más de lo que esperas», nos cuenta para justificar la tardanza en reabrir.

Ramiro se quedará solo al frente del negocio. «En el día a día vamos a trabajar solo la parte de delante, con unas pocas raciones. El comedor quedará para comidas de grupos y eventos. Con reservas y tirando de extras», afirma.n