Quejas vecinales por los vertidos de basura en Arnois y Remesar

Vecinos del lugar de Balboa, en la parroquia estradense de Arnois, vuelven a denunciar las conductas incívicas que ven continuamente cerca de sus hogares. Esta vez, numerosos vertidos de basura, plásticos, neumáticos y todo tipo de escombros se pueden encontrar en algunos lugares cercanos a las pistas o algunas viviendas que van hacia Oca. También manisfestaron quejas en el lugar A Devesa, en la parroquia de Remesar, donde los contenedores llevan semanas sin recogerse y la basura se acumula.