Promueven en Artoño el cámping de lujo ‘As Perseidas de Traspenas’

La empresa As Perseidas de Traspenas promueve en este lugar de Artoño (Agolada) un campamento de turismo de lujo, con una capacidad de hasta 40 personas y con 13 instalaciones. El estudio de impacto ambiental simplificado puede consultarse en la web de la Consellería de Medio Ambiente. De esas 13 instalaciones, 10 son domos desmontables, y las 3 restantes, cabañas. Los domos son carpas con estructuras geodésicas, cuyo diseño esférico resiste fenómenos meteorológicos como la lluvia y el viento, y en el interior ofrecen un espacio amplio y confortable.

En As Perseidas de Traspenas, los domos tendrán capacidad para dos o cuatro personas, y en cualquier caso dispondrán de una bañera exterior privada y de terraza. La parcela, clasificada como rústica y que antaño tuvo un uso agrícola y forestal, dispondrá además en su parte baja de una sauna y una terma exterior para el uso compartido por parte de los clientes. En esta finca ya existe una vivienda que en la actualidad funciona como alojamiento temporal.

El estudio de impacto ambiental indica que las 13 construcciones se colocarán de forma escalonada. Para garantizar la privacidad de los usuarios pero también el impacto paisajístico de las instalaciones, a las masas arbóreas que ya existen en el entorno de la finca (dentro de la que crecen algunos eucaliptos) se sumará la plantación de diversas especies frondosas autóctonas. Además, se construirá un cierre de protección de seguridad de 1,50 metros de alto. Los núcleos de población más cercanos a este futuro glamping son Artoño (a 600 metros), Berredo (a 1.200), A Baíña (1.300) y Bais (1.600).

Plano de la ubicación del cámping / R. V.

Sobre la afección de este proyecto turístico en el patrimonio, el estudio elaborado por la empresa Esmin Ingeniería señala que en la zona no existe ningún ejemplar recogido en el Catálogo Galego de Árbores Senlleiras ni ningún animal ni flora del Catálogo Galego de Especies Ameazadas. A 100 metros de la finca se encuentra el conocido como Arroio da Baíña, donde se conserva vegetación de ribera. La parcela no, pero su perímetro sí está afectado por los 200 metros del área de protección arqueológica de la Casa das Traspenas. Este es un conjunto de edificaciones catalogadas y en las que se conserva un escudo medieval. Además, si durante las obras aparecen nuevos elementos patrimoniales en la zona, se parará toda actividad en la zona, se señalizará un perímetro de protección y se avisará a la autoridad competente.

Puestos de empleo

Con su puesta en marcha, As Perseidas de Traspenas contempla la posibilidad de crear y mantener puestos de empleo en el entorno, siempre en función de cómo vaya este negocio. El impacto va a ser mayor durante la fase de obras y aquí las masas vegetales servirán como pantallas acústicas para minimizar los ruidos de la maquinaria. En cuanto al consumo de agua, estima que se gastarán entre 130 y 180 litros por persona y día. De cara a un control sobre este gasto, prevé poner en marcha en un futuro un sistema de tratamiento de aguas residuales para poder emplearlas como riego, además de promover la concienciación del consumo entre los clientes.