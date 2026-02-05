Pabellón de Rodeiro
El PP urge un arreglo tras dos lesiones por agua
Redacción
El grupo municipal del PP de Rodeiro acusa al regidor, José Luis Camiñas, de poner en riesgo la integridad de los cientos de deportistas y usuarios del pabellón «tras rexistrarse dúas lesións graves nas últimas semanas a causa de esvaramentos» por la presencia de agua en la cancha de juego, según indica la portavoz del partido, Cati Somoza. El único partido de la oposición urge la adopción «das medidas provisionais que correspondan para garantir a seguridade e a execución dunha solución efectiva urxente que corrixa as pingueiras e filtracións da cuberta».
Somoza recuerda que esta situación del polideportivo se arrastra desde hace dos años. Afea al ejecutivo local porque en ese tiempo «non foi quen de poñer couto á importante cantidade de auga e ás filtracións xeradas polo cambio de cuberta de 2023, que se fixo de xeito erróneo, sen reclamarlle posteriormente a garantía á empresa adxudicataria». Ese cambio de cubierta se materializó en solo 15 días, a pesar de que el plazo de ejecución era superior, de tres meses.
El viceportavoz, Pablo Cuñarro, concluye lamentando que «o noso polideportivo era unha das referenzas deportivas da bisbarra de Deza e, desde a chegada do bipartito e as obras acometidas baixo a súa dirección, é unha instalación impracticable que exemplifica ben ás claras o afundimento, nunca mellor dito, de todo o que pasa no concello». n
