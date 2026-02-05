Pilar Bernárdez: «Berres, coa lingua e a cultura, sempre»

El Teleclub de Berres volverá a convertirse este 2026 en un punto de encuentro cultural para la parroquia y el entorno con la puesta en marcha de la nueva programación de O Recuncho da Lingua, una iniciativa nacida en el seno de Radio Estrada hace seis años, impulsada por Pilar Bernárdez.

Ahora, ya consolidada como espacio de divulgación de la lengua gallega, la cultura y del patrimonio inmaterial, presenta este domingo 8 de febrero, a las 17.00 horas, la representación Zona en obras, de Brais das Hortas. El espectáculo, dirigido especialmente al público familiar, mezcla cuentos, música, títeres, instrumentos construidos con objetos cotidianos y una fuerte interacción con el público.

Uno de los ejes centrales de este 2026 será la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Manuel García Barros, escritor nacido en la parroquia, que marcará buena parte de las actividades previstas.«Aínda que nos centraremos un pouco en García Barros, non nos esquecemos de Marcial e Avelina Valladares, porque foron os tres grandes escritores de Berres, que se coñeceron e se axudaron entre eles», señaló Pilar.

El acto más destacado tendrá lugar el 11 de abril, fecha del nacimiento del escritor, con la inauguración del «Monolito aos escritores de Berres.«Temos tamén pendente, a ver se é posible, facer un roteiro entre Berres e Callobre, as dúas patrias de García Barros», indicó ella.

Entre las otras citas confirmadas hasta ahora figuran la actuación de la compañía Viravolta Seisdedos, con el show de títeres Cocer e cantar el 29 de marzo. También hay espacio para la música con el concierto del grupo estradense Os John Deeres el 9 de mayo, y, por último, la obra infantil Costureiriña Bonita, de A Cova das Letras, el 13 de septiembre.

Sobre las expectativas para esta temporada, «o obxectivo é poñer o Teleclub outra vez como centro de reunión e de socialización, como foi en antaño», destacó. Tampoco quiso olvidar la ayuda recibida, y agradeció «o apoio do Concello, da Deputación, e a resposta dos veciños, fanme sentir moi querida». El teleclub se prepara para ser el motor de la parroquia, mientras Pilar remata asegurando que «Berres, coa lingua e coa cultura, sempre». n