Literatura oral
O Clube da Lingua recolle en verso a batalla de Ledesma
O IES Marco do Camballón, a través do Clube da Lingua, edita 400 exemplares que distribuirá entre o alumnado dos centros educativos de Vila de Cruces para que coñezan o enfrontamento bélico contra os franceses en marzo de 1809
O ano pasado, o alumnado de terceiro de Oralidade do instituto Marco do Camballón representou unha obra de teatro de sombras para os nenos e nenas do CEIP Cerdeiriñas, de Piloño. Nesta peza relatábanlles en verso a Batalla de Ponte Ledesma e cómo este enfrontamento entre máis de 2.000 soldados do exército francés e os paisanos ás ordes dos irmáns Benito e Gregorio Martínez deixou pegada no Entroido da Ulla e nos seus Altos dos Xenerais.
Os estudantes de primeiro, segundo e terceiro de Portugués recollen eses versos en ·libros de cordel, que son exemplares sen encadernar que antano se colgaban de cordeis para seren vendidos e que recollían historias que moitas veces se herdaban da oralidade. Esta literatura de cordel naceu na Península Ibérica no século XV e despois extendeuse ás colonias de España e de Portugal. En Brasil continúa a ter un profundo interese, por iso o Marco do Camballón vai enviarlle exemplares ao instituto Rochael de Medeiros, en Recife. Os dous centros xa convocaran xuntos en 2024 o primeiro I Prêmio Internacional Livro de Cordel, e a vindeira semana está previsto que se abra a segunda edición deste certame orientado aos escolares.
Tanto o concurso como a edición de A Batalha de Ponte Ledesma forma parte do proxecto Livro de Cordel. Brasiliza, que teñen en marcha estes dous institutos. A batalla de Ponte Ledesma vai coñecerse ao outro lado do Atlántico, pero os 400 exemplares que edita o instituto cruceño tamén se van facer chegar ao CEIP Nosa Señora da Piedade e ao de Cerdeiriñas. E mañá estará presente no Encontro do Entroido de Xenerais da Ulla, no auditorio de Galicia e ao que acudirán estudantes dos centros de Cruces. Onte catro alumnos de Portugués (Ramson, de Colombia; Aima, de Marrocos; Evelyn, de Cuba, e Brais da parroquia de Carbia) afanábanse en rematar a edición.
O 6 de marzo xa houbera unha escaramuza nos montes de Ledesma, pero o día 9 o exército francés logrou cruzar o Ulla en barca á altura de Camanzo, xa que a ponte de Gres estaba ocupada polo exército civil galego. Cando o invasor galo estivo en terras cruceñas, a batalla trasladouse a Cira, xa en terras de Silleda, e conseguiuse que os franceses retrocesen. Iso si, no enfrontamento perderon a vida máis de 200 persoas.
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
- Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- Buenas noticias para los autónomos gallegos: la Xunta publicará una orden con 41 millones en ayudas