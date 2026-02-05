Galardones
Nueva edición de los premios Rebumbio de comunicación digital local
Redacción
La segunda edición de los Premios Rebumbio, los galardones que distinguen la comunicación digital local, tendrá lugar en A Estrada el día 16 de abril. La iniciativa, impulsada desde la agencia estradense Actual Comunicación, busca poner en valor la actividad comunicativa que se lleva a cabo en el municipio y su entorno. Convocados por vez primera el pasado año, la gala de los Premios Rebumbio se celebrará en el MOME de A Estrada.
Como novedad, en esta segunda edición los premios incorporarán ocho categorías. En una de ellas, denominada Estradense del año, será el público quien decida la persona o colectivo que destacó de manera especial a lo largo del año por su actividad comunicativa digital. Por otra parte, Actual Comunicación entregará de manera directa el galardón al Momento Rebumbio del año.
En las seis categorías restantes y al igual que ocurrió en la primera edición, los finalistas y premiados serán escogidos por un jurado conformado por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito cultural y comunicativo.
Cabe señalar que para todas las categorías –excepto para la del galardón directo– se abrirá un plazo para que organismos, marcas, asociaciones, creadores de contenido y otras entidades con actividad comunicativa digital que lo deseen puedan autocandidatarse. n
