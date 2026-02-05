Manicura con el cartel de la Feira do Cocido
Por cuarto año consecutivo, la edil de Medio Ambiente e Novas Tecnoloxías de Lalín, Raquel Lorenzo, luce durante estos días una manicura inspirada en la Feira do Cocido. La peluquera Yolanda Baca García, de la Peluquería YCM (en la Avenida das Cruces) ha vuelto a demostrar su arte recreando en miniatura el cartel que diseñó José María Barreiro para la cita gastronómica, que celebra su 58º aniversario.
