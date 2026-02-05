Loita Amada tocará en la Nicol’s el día 14

Tras su gira por el País Vasco y Francia, la banda Loita Amada desembarca en su A Estrada el próximo fin de semana del 13 y 14 de febrero. El grupo liderado por el estradense Pablo Carracedo, Jásper ofrecerá un concierto especial junto a la banda local Noxo, a las 21.30 horas en la Nicol’s. El evento se completará con dos actividades paralelas gratuitas, que serán una exposición fotográfica el viernes y una proyección de sus últimos videoclips el sábado.