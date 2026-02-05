Lalín anima a los vecinos a solicitar árboles de la campaña de repoblación

El Concello de Lalín pone en marcha a través de la Oficina Agraria una nueva campaña de repoblación forestal 50.000 árbores+ para continuar promoviendo el cuidado de los bosques y el medio ambiente. Los interesados en participar en esta vigésimo novena edición de la campaña podrán hacerse con los lotes de árboles pagando su importe establecido en cada caso hasta el día 11 en las oficinas de Abanca. Luego, deberán presentar este justificante el sábado día 14 a las 11.00 horas en la Praza de Galicia, donde serán repartidos.

El primer lote está compuesto por dos castaños injertados (26 euros) y el segundo consta de dos nogales (25 euros). Por 28 euros se podrán comprar dos manzanos, un peral, una ameixeira y un cerezo, todos injertados. El lote número cuatro está compuesto por plantas ornamentales (1 acebo, y rosal, una camelia japónica y una azalea japónica). Como regalo en cada lote de compra cada persona recibirá dos castaños híbridos resistentes a la tinta.

La plantación de estos árboles y plantas deberá hacerse en el término municipal de Lalín. La concejala de Medio Ambiente, Raquel Lorenzo, destaca la buena acogida de esta campaña entre los vecinos y la «influencia positiva que ten a plantación de árbores na loita contra o cambio climático e no coidado do noso medio» y anima a los ciudadanos a sumarse. n