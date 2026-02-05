A Estrada renueva dos de sus 17 desfibriladores

El Concello de A Estrada invirtió cerca de 3.000 euros en la adquisición de dos nuevas unidades de Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA) para el Novo Municipal de fútbol y el campo de Callobre. Esta renovación sustituye a los equipos más antiguos y garantiza parches actualizados para adultos y niños. Con esta última compra, el municipio ya sumaría 17 dispositivos distribuidos estratégicamente en instalaciones deportivas, centros culturales y vehículos de emergencias. El objetivo es consolidar a A Estrada como un entorno cardioprotegido, permitiendo a los ciudadanos localizar el equipo más cercano a través del Mapa DESA Galicia del 061.