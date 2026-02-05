A Estrada negocia con Presidencia la desafectación de los antiguos juzgados

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, mantuvo ayer una reunión con el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, un encuentro que sirvió para repasar distintas líneas de colaboración entre este departamento autonómico y la administración municipal, además de poner sobre la mesa otra cuestión que ya había sido trasladada previamente por el Concello: la desafectación de los juzgados que ahora tienen sede común en el nuevo edificio judicial de A Baiuca.

Los dos políticos abordaron el interés del gobierno estradense en que la anterior sede del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de A Estrada y la del Número 2 reviertan, de forma gratuita, en el patrimonio público municipal, una vez completado el traslado a las nuevas dependencias.

El edificio del Número 1 se encuentra en la Avenida Benito Vigo y es de titularidad autonómica. En lo referente a la segunda sala, localizada en esta misma avenida, fue equipada por la Xunta de Galicia, si bien el inmueble pertenece al Concello, que cedió en su momento su uso a la administración autonómica a efectos de alojar, provisionalmente, esta sala mientras se avanzaba hacia la consecución de un edificio que reuniese estos dos órganos del partido judicial de A Estrada.

«Foi unha reunión moi produtiva na que analizamos varias cuestións de interese para o Concello, a primeira delas que a Dirección Xeral de Xustiza desafecte do uso xudicial eses dous edificios e despois nos faga esa reversión gratuíta ao Concello para implantar novos servizos públicos, sobre todo de carácter social ou cultural», explicó el alcalde.

El conselleiro le indicó que, tras haber recibido la petición por parte del Concello, se iniciaron los trámites pertinentes para proceder a la desafectación, que tendrá que autorizar el Consello Xeral do Poder Xudicial, estando a la espera de su resolución.

Noticias relacionadas

Los dos políticos estuvieron explorando distintas vías de colaboración, especialmente en el marco de las líneas de ayuda que la consellería impulsará en este ejercicio 2026 y a las que A Estrada presentará proyectos. Hablaron del Fondo de Compensación Ambiental, de la línea de infraestructuras deportivas y también de actuaciones de eficiencia energética para instalaciones públicas municipales. Louzao aportó propuestas como la dotación de material para las nuevas pistas de atletismo de A Estrada, la mejora de la envolvente de algunos edificios municipales, la dotación de nuevas marquesinas para el autobús, o la ayuda para mantener los 2.000 kilómetros de vías de titularidad municipal. n