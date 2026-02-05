Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A esencia de Virxinia Pereira nunha imaxe

O Concello da Estrada presenta a ilustración oficial, realizada pola artista Rosa de Cabanas

Lucía Seoane e Rosa de Cabanas, ante a figura de Virxinia Pereira.

Samuel Pernas

A Estrada

O Concello da Estrada presentou onte a ilustración que servirá como imaxe do Ano Cultural Virxinia Pereira 2026, unha obra asinada pola artista estradense Rosa de Cabanas, que estivo acompañada pola edil de Cultura, Lucía Seoane. O debuxo, inspirado nunha fotografía de 1939, representará o conxunto de actividades culturais que se desenvolverán ao longo deste ano.

A artista agradeceu a confianza depositada unha vez máis no seu traballo e valorou especialmente que o ano cultural estea dedicado a unha muller como Virxinia. «Non é a primeira vez que me aproximo artisticamente á súa figura, xa que traballara sobre ela en proxectos anteriores, como o libro A vida incerta, de Montse Fajardo. Porén, nesta ocasión tratei de ir máis alá do retrato. Sentín que tiña que achegar algo máis que unha imaxe figurativa. Por iso recorrín a elementos máis simbólicos, como o libro, a flor que sostén, ou a cor azul», explicou Rosa. «Defendeu os mesmos valores galeguistas que o seu home, e a ela lle debemos que o legado artístico de Castelao chegase ata os nosos días», indicou a artista.

Comeza así «un ano cheo de actividades e sorpresas, para seguir profundando nunha figura clave da nosa vila», dixo Lucía Seoane, onde «o Concello volve apostar polo traballo e o talento de Rosa de Cabanas, para captar a esencia da muller que protagoniza este Ano Cultural 2026». n

