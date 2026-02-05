Ecologistas solicitan incluir el salmón atlántico como especie en peligro de extinción en Galicia

Adega, AEMS-Ríos con Vida, Federación Ecoloxista Galega (FEG) y Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) solicitan a la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, la inclusión del salmón atlántico (Salmo salar) en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas.

Las entidades alertan del fuerte retroceso de una especie que, en Galicia, marca el límite meridional de su distribución en la Europa continental. «A súa poboación sufriu un drástico declive ao longo dos séculos XX e XXI», exponen, y los estudios y censos más recientes reflejan un descenso continuado tanto en capturas como en la presencia en ríos.

El Atlas do salmón atlántico en España (Ministerio para la Transición Ecológica, 2021) recoge que las poblaciones gallegas habrían caído más de un 80% desde la década de 1970. El número de ríos con poblaciones reprodutoras pasó de «máis de 20 sistemas fluviais históricos a menos de 8 na actualidade», quedando además aisladas por cuencas, lo que dificulta el flujo genético. Ríos que antes eran salmoneros, como Eume, Tambre o Sor, «perderon por completo as súas poboacións», y en los que aún persisten, como el Ulla, «apenas se contabilizan 50 individuos reprodutores», una cifra que consideran insuficiente para asegurar la viabilidad de la especie.

Apuntan además a un escenario de mayor deterioro por el calentamiento y los cambios en la productividad marina, junto con amenazas persistentes en el medio: «A continua degradación do hábitat fluvial e mariño (mudanza climática, verteduras, minaría...) e as barreiras á migración» por presas y azudes obsoletos o instalaciones hidroeléctricas.

Por todo ello, reclaman que se reconozca el estado crítico del salmón atlántico en Galicia y se declare «en perigo de extinción» para activar con urgencia un plan de recuperación. «O salmón atlántico é un tesouro da nosa natureza, unha especie única que estamos a piques de perder», advierten, apelando a la responsabilidad de las administraciones para proteger «este patrimonio único». n