Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta Naranja PontevedraParques Eólicos MarinosOposiciones Educación GaliciaTripulación Novo RuivoApertura Gimnasio VigoMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

Infraestructuras

La Diputación ejecuta cunetas en la EP-7203 de Fixó a Portela

La Deputación de Pontevedra ha iniciado obras de mejora de la seguridad vial en la carretera provincial EP-7203 Soutelo-Covas, en el municipio de Forcarei. Los trabajos consisten en la ejecución de cunetas de seguridad en un tramo de 900 metros, en los lugares de Fixó y Portela.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents