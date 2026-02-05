La caprichosa lluvia de enero

Prohibición de acceso al Pontiñas bajo el puente de la Avenida Cuíña. | EMERXENCIAS LALÍN

Las precipitaciones registradas en Lalín durante el mes de enero en la última década evidencian una marcada irregularidad en el comportamiento del invierno. El análisis de los datos de Meteogalicia, desde enero de 2016 hasta el pasado mes confirma que el municipio ha alternado episodios de lluvias intensas con otros periodos de escasez hídrica en pleno invierno. El mes de enero ha oscilado desde un mínimo de 48,4 milímetros hasta un máximo de 335, lo que supone una diferencia de casi siete veces entre los extremos.

El arranque del año más lluvioso de la serie fue el de 2016, con 335 milímetros acumulados en esos 31 días, un valor que lo convierte en el año de referencia por intensidad y persistencia de las precipitaciones. Le siguen 2025 (285,3) y 2026 (272,3), lo que apunta a que los episodios de lluvia intensa no son aislados y se han repetido en los últimos años. En el extremo contrario, el registro más bajo corresponde a enero de 2017, con apenas 48,4 litros, seguido muy de cerca por enero de 2022, con 50,5.

Más allá del dato puntual, la evolución de la serie sugiere un patrón cada vez más común: menos regularidad y mayor concentración de la lluvia en periodos concretos. Es decir, en lugar de un invierno con precipitaciones repartidas, se observan eneros muy lluviosos que elevan el total anual y, al mismo tiempo, eneros muy secos que reducen bruscamente los aportes de agua.

Enero pasado dejó en Lalín un balance muy marcado por la persistencia de la precipitaciones: llovió 29 días, lo que supone nueve jornadas más que en enero de 2025 (cuando hubo 20 días). Sin embargo, pese a esa mayor frecuencia, el volumen total acumulado no fue superior al del año anterior. Según los datos recogidos, el mes pasado se registraron 272,3 milímetros, mientras que en enero de 2025 el acumulado alcanzó los 285,3. Es decir, 2025 fue más lluvioso en litros, aunque con menos días de precipitación.

Si observamos lo acontecido en Forcarei, la localización de las comarcas donde suelen registrase más lluvias y el municipio de Galicia con mayor pluviosidad el pasado 26 de enero, la situación es semejante a los valores que mostró Lalín. En el primer mes del presente año se recogieron 612,9 milímetros en 30 jornadas de precipitaciones; es decir, llovió todos los días de enero menos uno. Un año antes, con 20 días de agua, el acumulado fue de 632,7 milímetros.

Corte del Pontiñas

Las persistentes precipitaciones del invierno están provocando severos daños a carreteras como la N-525 a su paso por Lalín o A Bandeira. En esta vía, a la altura de O Espiño, se produjo ayer una colisión por alcance sin heridos. Y el Concello de Lalín decidió prohibir el acceso al Paseo do Pontiñas en el tramo comprendido entre el puente de la Avenida Cuíña y el final del espacio fluvial. También se cerró el paso a la entrada de playa de Pozo do Boi, en Vilatuxe.

Restos de ramas y río desbordado en el lago del final del Pontiñas. | EMERXENCIAS LALÍN

Colisión, ayer, en la N-525 a su paso por Filgueira. | BERNABÉ