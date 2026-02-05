El BNG reclama un plan para revitalizar el rural lalinense

El BNG de Lalín urge la elaboración y puesta en marcha de un proyecto integral para revitalizar el rural que están quedando abandonadas. Su responsable local, Mari Fernández Sanmartín, alerta de que los últimos datos difundidos por el INE indican que 45 aldeas o núcleos del municipio tienen cinco o menos vecinos, afectando el problema de la despoblación al 13 por ciento de las aldeas.

Los nacionalistas ponen el foco en las seis aldeas abandonadas -Vilela, Agrazán, Corbillón, Mouriscade, Piñoi y Chedas- y advierte de la urgencia por parte del Ayuntamiento, de poner en marcha políticas integrales y de revitalización ante las 39 aldeas y núcleos del municipio que según los últimos datos del INE tienen cinco o menos habitantes y que están «en serio risco de despoboamento e de pasar a formar parte das aldeas abandonadas», afirma.

«Estes datos non son ningunha broma, e un goberno responsable debería tomar medidas máxime tendo en conta que os últimos datos de poboación colocan ao concello a piques de perder a condición de municipio de máis de 20.000 habitantes e o que iso supón», añade Fernández, quien remarca que hay aldeas como Alfonsín , Casas Vellas, San Martiño, Navallo, Castiñeira o Cabana con solo un habitante. Y apunta que Reibó, Bendoiro, Barreira, Penelas o Alle figuran en el Nomenclátor con dos habitantes; y Nogueiras, Caxide, Souto o Hermida tienen tres vecinos en el núcleo.

Lamenta que el gobierno local piense más en proyectos faraónicos que en atender el problema de la demografía. Y recuerda que en 2023, durante la campaña electoral, propuso un pacto por el rural que atienda en igualdad de condiciones a la mitad de la población del municipio, sin que el grupo de gobierno local aceptase esta medida que reiteró meses después. n