Carboeiro
El BNG pedirá el acceso al acuerdo entre la Xunta y el Museo Marès
REDACCIÓN
El BNG solicitará al Parlamento el acceso al convenio firmado entre la Consellería de Cultura, el Museo Marès y el ayuntamiento de Barcelona para la recuperación de dos esculturas que en su momento fueron sustraídas del tímpano del monasterio de Carboeiro.
El partido recuerda que las dos esculturas (un Cristo entronizado y un relieve con los símbolos de los evangelistas san Juan y san Lucas), una vez que estén en Galicia, no van a ocupar su lugar original en el cenobio, sino que podrán contemplarse en el Museo das Peregrinacións en Santiago, «a quilómetros do seu lugar de orixe».
En vista de que la prensa catalana apunta a que la propiedad de las esculturas no está en discusión (el Museo Marès las compró en su momento a la viuda de un coleccionista por una cantidad ridícula), la parlamentaria Ariadna Fernández recalca que «acceder a unha cesión por parte do Museo Marès sería un absoluto descrédito para o país e un precedente perigosísimo: Galiza non pode aceptar préstamos sobre o seu propio patrimonio espoliado». Desde el BNG de Silleda, Erea Rey añade que «calquera fórmula que non sexa a restitución será unha burla». n
