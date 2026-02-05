La biblioteca acoge desde hoy un taller sobre bienestar emocional

En la jornada de hoy dará comienzo en Lalín el taller gratuito de bienestar emocional impartido por Ategal. El seminario lleva por título Sen présa e con sentimento y se impartirá todos los jueves (de 10.30 a 12.00 horas) en la biblioteca municipal hasta el 28 de mayo. Las sesiones trabajarán temas como mindfullness inteligencia emocional, técnicas de relajación e importancia del autocuidado, desarrollo de la generatividad manteniendo un propósito de vida o la aceptación de envejecimiento como etapa vital Las personas interesadas en asistir pueden solicitan información en los servicios sociales municipales.