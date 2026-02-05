A Bandeira rechaza la jornada única, con 56 votos a favor y solo 26 en contra

Aunque la mayoría de los progenitores del CEIP Ramón de Valenzuela está a favor de la jornada única, el centro educativo continuará con la sesión partida por una cuestión de porcentajes: precisaba 58 votos a favor y obtuvo 56. Están muy por encima de los 26 progenitores que manifestaron su rechazo a esa jornada única, pero no fueron suficientes. El censo permitía votar a 99 progenitores (uno por alumno), y ayer acudieron al centro 83, de modo que además de esos 56 votos a favor y 26 en contra, hubo uno en blanco.

Así las cosas, el centro educativo continuará el próximo curso con las clases de 9.20 a 16.10 horas de octubre a mayo salvo los viernes, que son de 9.20 a 13.00 horas. Los cinco días hay servicio de comedor (de lunes a jueves de 13.50 a 15.20 horas, y los viernes de 13.00 a 14.00). En septiembre y junio, las aulas arrancan a las 9.40 horas y el comedor está operativo desde las 14.30 a las 15.40 horas.

Si el centro contase con el respaldo de la comunidad educativa con esa criba de 58 votos por lo menos, la propuesta de jornada única tendría que ser aprobada por el consejo escolar e incluir un plan de actividades extraescolares. El siguiente paso será la resolución favorable desde Inspección educativa provincial. Y el horario no tendría grandes variaciones respecto al actual: las clases de jornada única serían de 9.20 a 14.20 horas, para pasar después al comedor y salir del centro a las 15.45 horas. Los alumnos cuyas familias precisasen conciliar más allá de estas horas tendrían servicios como actividades extraescolares y biblioteca. Y una vez que se pone en marcha, la jornada continua debe mantenerse al menos durante los siguientes tres cursos.

Cansancio

Uno de los motivos por los que se planteó esta votación para pasar a jornada única es el que se esgrimió en otros centros: que la atención del alumnado baja en las clases que se imparten después del comedor. La propuesta no fraguó (por poco, recalcamos) en el CEIP de A Bandeira, pero tampoco consiguió salir adelante en los colegios de otros municipios vecinos como el de Dozón o el Vicente Arias de la Maza, en la parroquia lalinense de Vilatuxe.

La jornada continua cobró especial relevancia desde la pandemia, a nivel estatal, porque reduce el tiempo de contacto entre la comunidad educativa.