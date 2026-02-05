El aparcamiento en O Regueiriño estará prohibido el domingo

El dispositivo de seguridad para el día grande de la Feira do Cocido de Lalín será semejante al del pasado año y supondrá un importante refuerzo de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, especialmente el domingo, pero también en el transcurso del fin de semana.

El concejal de Seguridade Cidadá, Pablo Areán, subraya que el dispositivo de seguridad de lana cita gastronómica contará con dos ambulancias, dos camiones de bomberos, Emerxencias Lalín, Policía Local y Nacional, Guardia Civil y Axencia Galega de Emergencias (Axega). Habrá presencia de un camión de este servicio autonómico situado en un lateral de la Avenida Luis González Taboada, al lado de la iglesia, como viene siendo habitual, que estará conectado a cámaras ubicadas en el Kilómetro 0, que permitirán controlar el desarrollo de los actos feria. Precisamente durante la mañana de ayer quedaron instaladas las cámaras de la Axega en este entorno.

Areán indica que desde primera hora de la mañana (8.00 horas) de este domingo estará prohibido estacionar en la zona del Regueiriño para la celebración de los actos oficiales del Cocido. Asimismo todo el recorrido de la comitiva que parte de la casa consistorial estará libre de estacionamientos y la calle Molinera y también la calle Joaquín Loriga estará vallada desde la intersección con la rúa Pintor Laxeiro, a la altura de la oficina de Abanca hasta el Kilómetro 0.

El palco, como todos los años, estará situado en el Kilómetro 0, orientado hacia la Praza da Igrexa. Indicar que, como viene siendo habitual, las calles donde se celebre el recorrido de desfiles y comparsas estarán valladas, además de que estará prohibido estacionar en ellas: la Avenida Bos Aires; calle Joaquín Loriga y Principal.

Por otro lado, el concejal añade que además se reservará estacionamiento en el entorno de la Praza dos Cabalos, en la calle de la Matemático Rodríguez y calle Ponte para las carrozas, que van finalizando el recorrido. Al mismo tiempo, como este año está previsto la participación de un número mayor de carrozas, el ayuntamiento tomó la decisión de ampliar el espacio reservado en la Avenida Bos Aires para el estacionamiento y recepción de las mismas, así como de las charangas y comparsas que participan en el desfile con el objetivo de poder ordenarlas de cara a suya salida. n