Alumnado del IES de Cotobade viaja a Manzaneda con la Diputación

Alumnos del IES de Cotobade y el IES de Salvaterra participan en el nuevo programa de la Deputación de Pontevedra para fomentar el ocio juvenil y los deportes de invierno. Un total de 40 jóvenes se desplazaron ayer a la estación de montaña de Manzaneda, donde permanecerán hasta este viernes 6 de febrero. La iniciativa, dirigida a centros de municipios con reto demográfico, combina convivencia, aprendizaje y contacto con la naturaleza.

