Alumnado del IES de Cotobade viaja a Manzaneda con la Diputación
Alumnos del IES de Cotobade y el IES de Salvaterra participan en el nuevo programa de la Deputación de Pontevedra para fomentar el ocio juvenil y los deportes de invierno. Un total de 40 jóvenes se desplazaron ayer a la estación de montaña de Manzaneda, donde permanecerán hasta este viernes 6 de febrero. La iniciativa, dirigida a centros de municipios con reto demográfico, combina convivencia, aprendizaje y contacto con la naturaleza.
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
- Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- Buenas noticias para los autónomos gallegos: la Xunta publicará una orden con 41 millones en ayudas