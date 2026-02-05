El Aller Ulloa compite en la Olimpiada de Biología

El IES Aller de Lalín es uno de los centros que concursará mañana en la XXI Olimpíada de Bioloxía que en su fase autonómica se celebrará en la facultad de esta materia de la USC. Compiten 18 centro de la provincia de A Coruña, tres de la de Lugo, cuatro ourensanos y 11 de la de Pontevedra.

Esta fase presencial constará de una prueba teórica tipo test y otras prácticas de laboratorio, con los contenidos de biología de la ESO y de primero y segundo de Bachiller, centrados en la base molecular y fisicoquímica de la vida. Los tres ganadores de la fase autonómica representarán a Galicia en la final nacional que se celebrará en Cantabria del 12 al 15 de marzo. En caso de renuncia la organización elegirá a otros tres alumnos de sustituyan a los seleccionados.