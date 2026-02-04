Votación en el CEIP Ramón de Valenzuela

El CEIP Ramón de Valenzuela celebra hoy, desde las 9.20 a las 18.20 horas, una votación entre los progenitores para decidir si el centro pasa a impartir clases en jornada única. En la actualidad, este colegio de A Bandeira tiene un horario de octubre a mayo de 9.20 a 16.10 horas de lunes a jueves (con el comedor de 13.50 a 15.20), y los viernes de 9.20 a 13.00, con el comedor de 13.00 a 14.00 horas. En septiembre y junio salen a las 15.40.