Vila de Cruces celebra su Festa do Chourizo

Vila de Cruces celebra hoy la 33ª edición de la Festa do Chourizo, bajo la carpa de la Praza Juan Carlos I. Como en anteriores ediciones, la cita gastronómica coincide con una jornada de feria e invita a todos los vecinos y vecinas a una degustación gratis, a partir de las 12.00 horas. El producto procederá de las carnicerías locales y estará acompañado de pan, agua y vino.