Subastan un piso por 109.000 euros en Silleda

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Lalín mantiene abierta hasta el 19 de este mes la puja por un piso en Silleda. El valor de la subasta es de 109.259 euros. Hay que realizar un depósito de 5.462 euros, y los tramos entre pujas son de 2.185. La vivienda está ubicada en la calle Alfonso Trabazo.