Stop Biometano amplía su radio de acción frente a nuevas plantas

La plataforma ciudadana Stop Biometano Agolada ha pasado a denominarse Stop Biometano Deza tras conocerse información sobre la intención de instalar una segunda planta industrial en Alperiz (Lalín), «moi cerca de varios núcleos de poboación de Agolada e Rodeiro», y una tercera en el polígono industrial de Silleda. El colectivo defiende que la coordinación comarcal refuerza la respuesta social ante estos proyectos. «Loitar todos xuntos sempre nos vai dar moita máis forza que loitar cada pobo polo seu lado», señalan.

Según la plataforma, las plantas previstas en Agolada y Lalín quedarían separadas por unos 12 kilómetros, lo que podría extender y solapar su área de influencia. «Tendo en conta que segundo os estudos científicos, os efectos prexudiciais na saúde chegan ata 10 km de distancia, moitas aldeas quedarían na área de influencia de ambas, duplicándose os impactos na saúde e na calidade de vida (cheiros)», advierten.

En su comunicado, Stop Biometano Deza critica la denominación de estos proyectos y denuncia posibles afecciones a derechos básicos. «Chámanlle BIOmetano, pero é ‘VIOmetano’, de violación dos dereitos fundamentais, como o dereito á inviolabilidade do domicilio, á vida e á saúde», afirma.

Noticias relacionadas

La plataforma llama a la ciudadanía de Deza a incorporarse al movimiento para frenar lo que considera una dinámica de «especulación depredadora» y apela a la defensa de la salud y del territorio. «Convidamos a todos os veciños da comarca a unirse a este movemento na defensa da nosa saúde e da nosa terra contra a especulación depredadora duns poucos aos que só lles importa facer negocio, aínda que sexa a costa de arruinarnos a vida a todos». El comunicado concluye con el lema: «Fóra VIOmetano! Nin no teu pobo nin no meu!».