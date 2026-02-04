Silleda licita mejoras en cuatro locales sociales rurales

El Concello de Silleda ha sacado a licitación las obras de mejoras en cuatro locales sociales: Lamela, Piñeiro, Cira (O Curro) y Moalde. La actuación, financiada a través del Plan Máis Provincia, de la Diputación de Pontevedra, cuenta con un presupuesto de 54.149,64 euros (IVA incluido).

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 23 de febrero a través de la Plataforma de Contratación del Estado. Según el proyecto técnico, el objetivo es acometer trabajos de conservación y mejora en estos inmuebles que funcionan como espacios de encuentro y actividad social y cultural en las parroquias. La contratación se estructura en dos lotes: uno correspondiente a las obras y otro para suministros y equipamientos, tal y como se establece en el documento técnico.

Intervenciones

Las intervenciones se adaptan a las necesidades de cada centro y recogen propuestas trasladadas por la vecindad al gobierno municipal. En el centro social de Piñeiro se contempla la revisión de la cubierta, el pintado de la cocina y la renovación de carpinterías exteriores, entre otras mejoras. En Lamela se reorganizará la zona de aseos para mejorar la accesibilidad y también se actuarán en la cocina, con pintado, falso techo y adecuaciones. En el local de O Curro, en la parroquia de Cira, los trabajos incluyen mejoras en la cubierta con colocación de teja y la reparación de la balaustrada de la parcela. Y en Moalde se ejecutarán labores de conservación de fachadas y revisión de la cubierta, con mantenimiento y mejora de acabados.

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, subraya que esta iniciativa se enmarca en la mejora de servicios e infraestructuras en el rural, «garantindo que os locais sociais, unha peza clave na vida comunitaria, conten con mellores condicións de uso, seguridade e funcionalidade». Añade que las propuestas de mejora también llegarán a otras localidades.