Silleda enche marzo con seis funcións de teatro solidario
Arranca o 28 de febreiro na Bandeira cunha obra benéfica polo Día das Enfermidades Raras | Inclúe propostas para todos os públicos
REDACCIÓN
O Concello de Silleda presentou a programación de Silleda Teatro, un ciclo que se desenvolverá do 28 de febreiro ao 28 de marzo con espectáculos pensados para todos os públicos e funcións repartidas entre os dous núcleos urbanos. A iniciativa combina montaxes para público adulto, propostas infantís e familiares e un peche con humor, coa finalidade de achegar as artes escénicas á veciñanza e manter unha actividade cultural estable durante estas semanas.
O calendario abrirase o 28 de febreiro, coincidindo co Día das Enfermidades Raras, no Auditorio Manuel Dopazo da Bandeira, coa representación de ‘Historia de una enfermedad rara’, de Iván Ares, con raíces silledenses e afincado na comarca do Bierzo. A cita terá un marcado carácter solidario: a entrada contará cun prezo especial de 10 euros e a recadación destinarase ao Banco de Tejidos Neurológicos, dedicado á investigación de enfermidades neurolóxicas, psiquiátricas e raras con afección ao sistema nervioso.
Xa en marzo, o día 1, terá lugar a seguinte parada, tamén na Bandeira, con ‘Reconversión’, da compañía Ibuprofeno Teatro. Trátase dun espectáculo de gran formato para público adulto, con oito intérpretes músicos que conforman unha charanga e interpretan a banda sonora en directo. A obra, escrita e dirixida por Santiago Cortegoso, revisita a memoria histórica da reconversión do naval na ría de Vigo desde unha óptica de teatro contemporáneo.
A programación trasladarase despois a Silleda. O 7 de marzo, no Salón Santa Eulalia, representarase ‘Marcho que teño que marchar’, de Inventi Teatro, unha sesión de contos con humor e reflexión arredor dos roles e das desigualdades de xénero, enmarcada no Día Internacional da Muller.
O 15 de marzo chegará a quenda do público máis novo e das familias con ‘Ninja’, de Teatro Ghazafelhos, a historia de Amelia, unha rapaza do rural que soña con ser ninja.
O ciclo continuará o 22 de marzo no auditorio Manuel Dopazo coa compañía Sarabela Teatro e ‘Made in Galiza’, unha produción recomendada para público adulto e xuvenil que mestura escenas cotiás con reflexións sociolingüísticas a partir do libro homónimo de Sechu Sende. A peza está protagonizada por uns avós que non se entenden coa súa propia familia por falaren en idiomas distintos e abre a porta ao humor reflexivo e á poesía.
O peche terá lugar o 28 de marzo en Silleda con ‘De algo hai que morrer’, de Malasombra Producións, dirixida polo estradense Xoque Carbajal. A montaxe, gañadora en 2024 do Premio do público no Festival de Teatro Galego, aborda con moito humor a historia de dous peculiares científicos.
Venda de entradas e bonos
Como no ano pasado, haberá funcións gratuítas e outras de pago, para as que se porán á venda entradas e bonos. A primeira obra, Historia de una enfermedad rara, será integramente solidaria. E este ano incorpóranse tamén descontos para menores de 14 anos.
Dúas das obras do ciclo, ‘Made in Galiza’ e ‘Marcho que teño que marchar’, están cofinanciadas a través do programa Máis Escénicas, da Deputación de Pontevedra. Dende a Concellería de Cultura, Mónica González Conde, que presentou o programa xunto coa concelleira de Educación e Igualdade, Ángela Troitiño Gil, anima á veciñanza a participar nas propostas que encherán as fins de semana do vindeiro mes.
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- Buenas noticias para los autónomos gallegos: la Xunta publicará una orden con 41 millones en ayudas