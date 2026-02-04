Un sacerdote y misionero aficionado a la micología

Este sacerdote lalinense falleció el pasado día 1 de febrero y su funeral se celebró este lunes en la Iglesia de Nuestra Señora do Rosario (Sarria) presidido por obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco.

Leopoldo Jesús Sanmartín Pazos nició su ministerio pastoral como ecónomo de San Vicente de Lousada (Pedrafita do Cebreiro) en 1962. En 1963 fue destinado como coadjutor a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora del Carmen (Monforte de Lemos). Posteriormente ejerció como ecónomo de San Pedro de Sindrán en 1975 y, en ya en el año 1984, quedó encargado de la parroquia de San Félix de Vilamarín.

El 26 de febrero de 2004 fue nombrado administrador parroquial de Santo Estevo de Calvor, Santiago de Castelo dos Infantes, San Martiño de Louseiro, San Miguel de Monseiro, San Pedro de Seteventos y San Vicenzo de Toldaos. Mientras tanto, el 3 de mayo de 2004 también pasó a ser administrador parroquial de Santa María de Lier (Sarria). El 15 de enero de 2023 se jubiló de sus responsabilidades parroquiales.

Vinculado al Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME) tras un proceso de discernimiento y preparación, firmó su incorporación como asociado el 30 de marzo de 1995. Fue enviado a el 19 de julio de 1995, desarrollando su labor en la Diócesis de Huacho, con etapas en Lima y en zonas de la sierra andina. Renovó su compromiso en 2001. Regresó a España en septiembre del año siguiente En ese momento intentó iniciar una experiencia de vida monástica cisterciense en el monasterio de Sobrado dos Monxes, que no pudo continuar por motivos de salud. Fue intervenido quirúrgicamente el 13 de enero de 2003, y posteriormente se reincorporó al servicio pastoral en la Diócesis de Lugo.

Museo científico en París

El religioso lalinense, además de su ministerio, desarrolló diversas actividades laborales y técnicas. En su juventud colaboró con el Museo de Ciencias Naturales de París clasificando insectos. En los años 70 volvió a visitar el museo y, al acreditar aquella colaboración, se consultaron los archivos y se le colocó una placa conmemorativa, firmando además en el libro de visitantes ilustres.

Submarinismo

Noticias relacionadas

Trabajó en una fábrica de cerámica en Lemos, fue electricista, tuvo un taller de bobinado de motores eléctricos y también trabajó como mecánico. Entre sus aficiones destacó la micología, que impulsó en el entorno de Lemos, así como la apicultura y el conocimiento de plantas medicinales. Entre otras de sus aficiones también elaboraba un calendario agrícola que compartía con feligreses y amigos. Asimismo, practicó la pesca submarina.