Rodeiro saca a concurso las obras del depósito de agua de Gurgullóns

El Concello de Rodeiro abre hasta el 16 de este mes el plazo de presentación de ofertas para las obras de mejora del depósito de agua de Gurgullóns. Los trabajos salen a licitación por 54.442 euros.

El depósito actual tiene 160 metros cúbicos de capacidad y presenta filtraciones en la solera y los muros, además de corrosión en algunos tramos de las tuberías. Las obras que precisa esta dotación van a mejorar el suministro a unos 300 vecinos, a la vez que reducen las pérdidas de agua y permiten renovar tanto las conducciones como los elementos electromecánicos que se han quedado obsoletos. Por eso, el pliego de condiciones técnicas incluye intervenciones como la impermeabilización interior, la sustitución de tuberías o la instalación de un sistema de telegestión mediante GPRS, un panel solar y software. La empresa que resulte adjudicataria de esta intervención dispondrá de un mes de plazo para ejecutar los trabajos.