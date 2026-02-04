Registrado un leve movimiento sísmico con epicentro en Silleda

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en las últimas horas un leve movimiento sísmico con epicentro en Silleda (Pontevedra), de intensidad 1.19 mbLg.

Según los datos del organismo estatal, el temblor tuvo lugar sobre las 2.45 horas de la pasada madrugada y el epicentro estuvo a una profundidad de 22 kilómetros.

Los últimos temblores en Galicia registrados por el IGN tuvieron lugar el pasado 31 de enero, con epicentros en los municipios lucenses de Bóveda (intensidad 2.1 mbLg) y Paradela (intensidad 2.1 mbLg). Ese mismo día se registró un terremoto con epicentro en Padrenda (Ourense) e intensidad 1.9 mbLg, mientras que el día anterior hubo un movimiento sísmico de intensidad 2.4 mbLg con epicentro en Padrenda.