El PSOE valora los presupestos de 2026 como «tardíos e inútiles»

El Grupo Municipal Socialista valoró los presupuestos del Concello para el año 2026 como «tardíos e inútiles» de cara a resolver los principales problemas que enfrenta A Estrada en este y en los próximos ejercicios. Luis López considera que son unos presupuestos que son un fiel reflejo del gobierno de Gonzalo Louzao, «uns orzamentos para a foto». Sentenció que «estes orzamentos continuarán coa caída demográfica, non propoñen nada para resolver a crise de vivenda que padece A Estrada e non resolven ningún dos problemas dos servizos municipais».

López Bueno explicó que propusieron incluir en los presupuestos partidas para recuperar viviendas vacías: 275.000 euros para recuperar 15 viviendas y ponerlas en arrendamiento, pero la propuesta fue descartada por el Gobierno. El líder socialista consideró «de chiste» que en la memoria de alcaldía se afirme que el gobierno contiene el gasto corriente, «pero en cambio pagamos 60.000 euros de Xefa de Prensa, máis de 12.000 euros ao ano en fotos do alcalde e outros 10.000 en comprar noticias sobre o seu aniversario». El Grupo Municipal Socialista critica la gestión del SAF, «que está paralizado desde finais do 2024», y duda que el gobierno sea capaz de licitar el contrato de la basura pese al aumento en la recaudación. Anunció su voto en contra de los presupuestos, y denuncia que las cuentas consolidan la subida del 25% del IBI.