El paro aumenta en 91 personas

El desempleo aumentó en 91 personas durante el mes de enero en las comarcas de Deza y Tabeirós Montes, un repunte marcado por la evolución del sector servicios, que registró 92 demandantes más en comparación con diciembre pasado. En este segmento del mercado laboral se concentran el 67 por ciento de los 2.289 desocupados en el arranque del presente ejercicio. Este porcentaje crece hasta el 73 en A Estrada, mientras que en Lalín no llega al 62; decir, once puntos menos, mientras que en Silleda rebasa ligeramente el 71 por ciento.

El incremento del paro fue generalizado en la mayoría de los municipios. Lalín y A Estrada contabilizaron 23 desempleados más cada uno, mientras que Agolada fue el ayuntamiento donde el paro creció con mayor intensidad en términos porcentuales. La única nota positiva la aportó Vila de Cruces, donde el desempleo descendió en tres personas, rompiendo la tendencia al alza del conjunto comarcal.

Por sectores, el comportamiento fue desigual. El agro apenas experimentó variaciones, con un demandante menos, mientras que la industria sumó 13 personas desempleadas. En contraste, la construcción redujo el paro en cuatro demandantes, mostrando una evolución más favorable en el inicio del año. Otro dato relevante es el descenso en el colectivo de personas que no trabajaron nunca, que pasó de 201 a 192 inscritos, lo que supone nueve menos en tan solo un mes. El aumento del desempleo vuelve a estar condicionado por la estacionalidad, especialmente en el sector servicios tras el fin de la campaña navideña.

El paro afecta mayoritariamente a la población adulta. De los 2.289 totales, 2.203 tienen más de 25 años. Las mujeres representan el 58,9 % de las personas sin un puesto de trabajo, con 1.349 demandantes, frente a 940 hombres. Entre los mayores de 25 años, las féminas concentran también la mayor parte del desempleo, con 1.307, lo que equivale al 59,3 % de esta franja de edad. Entre los menores de 25 años, se contabilizan 86 personas sin trabajo, con un reparto prácticamente equilibrado: 44 hombres (51,2 %) y 42 mujeres (48,8 %).

Las cifras experimentan una ligera mejoría en el último año, pasando de 2.302 desempleados a 2.289. La evolución no fue homogénea entre los distintos concellos. Siete incrementaron sus cifras de desempleo y otros dos registraron descensos .

El mayor repunte se produjo en Silleda, donde el número de parados pasó de 272 a 289. También aumentó en Lalín, que subió de 827 a 831 y en Forcarei, que pasó de 89 a 93 En menor medida, se registraron alzas en Vila de Cruces (de 142 a 145, Rodeiro (de 53 a 56, Agolada (de 75 a 76) y Dozón (de 25 a 26). A Estrada fue el municipio con mayor reducción, al pasar de 767 a 737 desempleados, lo que supone 30 personas menos y Cerdedo, donde el paro cayó de 52 a 36 demandantes.

Diez empresas creadas el primer mes del año

Una decena empresas fueron creadas en enero, el doble de las constituidas hace un año. Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), la distribución sitúa a Lalín como el municipio con más iniciativas empresariales, al concentrar cuatro altas. Le siguen A Estrada, con tres, y Silleda, Vila de Cruces y Rodeiro, con una en cada caso.