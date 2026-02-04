La oposición ve en Xuntos un «proxecto sen futuro», aunque descarta la censura

El divorcio político entre Julio López y Luis Taboada no hace otra cosa que evidenciar que las formaciones de la corporación están tan alejadas entre sí que ninguna se plantea una moción de censura para expulsar a Taboada de la Alcaldía. El BNG, tajante, recuerda que precisamente su apoyo en 2019 a Xuntos permitió rematar con 29 años de Jesús Otero y del PP en la Alcaldía, así que no va a respaldar el regreso de este partido al consistorio. Mientras tanto, Otero recuerda que ese primer mandato con solo 3 de los 13 concejales «ten uns culpables», en referencia al Bloque.

López fue interventor del PP

En lo que coinciden estas dos formaciones es en que se veía venir la crisis del ejecutivo local. «Xuntos non ten ningún proxecto de futuro, e Luis Taboada non fixo nada nestes case sete anos, salvo obras no polígono do Camballón para beneficiar as súas parcelas», y de las que el PP pidió a la Xunta una investigación. El Bloque celebró este martes una reunión de grupo para evaluar una situación que no le sorprende. «Estes partidos que se crean desde a rabia móvense moito por egos e acábase vendo o que hai», explica el portavoz local, Álex Fiúza, que recuerda que Julio López sí estaba vinculado a la política ya antes de 2019, pues era interventor del PP en alguna mesa electoral. Taboada, por su parte, estuvo al frente de una empresa que en tiempos de Otero solía asumir obras licitadas por el Concello. «Esta segregación da dereita é un pouco estraña», añade, pues Manuel Souto, de Nova Alternativa, también fue durante años edil de Urbanismo del PP.

Fiúza recuerda que Xuntos está acostumbrado a gobernar en minoría y que gracias a la abstención del BNG pudo sacar adelante los presupuestos de este año y distintas obras. «No anterior mandato creíamos que Xuntos podía abrirse ao diálogo, pero tiña só 3 edís e ía facendo as cousas á súa maneira». Otero resulta más radical en sus declaraciones: «Hai que lembrar que a edil socialista Carmen Silva saiu do goberno ao cabo dun ano» y Bárbara Penas, de Xuntos, renunció al acta de edil en octubre de 2023, cinco meses después de las elecciones. «Solo se vai polo camiño de Taboada, que ninguén lle faga sombra», añade el portavoz popular, que incide en que «Julio López era o mellor edil de Xuntos, e dixémoslle moitas veces a Taboada que lle subise o salario a el, e non a Mireya Otero». Ahora, el PP propone que esa dedicación exclusiva que se le retiró a López se destine al fomento de la natalidad, «con polo menos unha axuda de 3.000 euros por cada recén nacido», propone el exalcalde.

Ideas robadas y proyectos que están aparcados

Al preguntarle al BNG si hay contactos para entrar en el gobierno de Xuntos y crear un ejecutivo de siete ediles frente a seis de la oposición (4 del PP, 1 de Nova Alternativa y el no adscrito Julio López), Fiúza es claro: «non hai conversas con ninguén pola nosa parte, nós imos centrarnos en buscar unha alternativa fiable para as próximas eleccións», trabajando en un programa de gobierno con propuestas que mejoren las necesidades de los y las vecinos.Cuando dio a conocer su renuncia, Julio López le recriminaba a Luis Taboada que acaparase proyectos como la puesta en marcha del observatorio.

Algo similar le ocurrió al Bloque, pues durante años demandó quitamiedos en la pista que conduce al embarcadero del ferry «e despois colocounos Taboada, como se fose iniciativa del». Menciona, también, que las mejoras del SAF fueron posibles gracias a la presión del Bloque y de la CIG, no al interés de Xuntos.El PP lamenta que desde 2019 Cruces haya perdido población pero también fuelle en turismo y gastronomía. «Para Taboada é mellor arreglar accesos a un prado que construir un centro de día, ampliar a escola infantil ou conseguir un ciclo sociosanitario para o instituto. Agora é cando os veciños din que foi grazas ao PP como se conseguiron as infraestruturas».

Otero lamenta que sigan parados proyectos como el polígono agroforestal, que con el cambio de gobierno solo estaba pendiente de un informe de Carreteras. La demora de esta dotación es tan grande que hay una empresa local que está barajando cambiar su sede. Los populares también afean a Xuntos por certificar obras sin rematar, como el ascensor del auditorio de Gres.

«A situación é idéntica á anterior», recalca Manuel Souto

Manuel Souto, único edil de Nova Alternativa, también descarta que la oposición promueva una moción de censura, porque con la marcha de Julio López de Xuntos «nada cambiou en esencia; a situación é idéntica á anterior». Es más, considera que la moción de censura también pudo haber sido promovida durante estos casi dos primeros años de mandato.

Sobre la distribución de las competencias que llevaba López entre Noemí Lois y Juan Carlos Rodríguez, considera que es normal que se reorganicen las áreas y que «a nós, como oposición, o que nos interesa son os resultados», y recalca que al gobernar en minoría, Xuntos tuvo que devolver al pleno competencias como la aprobación de obras concretas.