Nueva aplicación «para que ninguén perda o fío do que acontece na Estrada»

El Concello de A Estrada presentó ayer su nueva aplicación móvil oficial, una herramienta diseñada para reunir en un único espacio digital toda la información cultural, social, deportiva y festiva del municipio, así como avisos de emergencia y servicios de interés público. La app ya está disponible para descargar en cualquier dispositivo Android a través de Google Play, mientras que la versión para iOS se encuentra en proceso de validación y estará operativa próximamente.

Los encargados de anunciarla fueron el alcalde, Gonzalo Louzao, acompañado por el concejal de Novas Tecnoloxías, Manuel Magariños; junto a Javier Ramos, de A Estrada Dixital; y Brais Saco, de la empresa ALIA Technologies, encargada del desarrollo técnico de la aplicación.

Manuel Magariños incidió en que la app supone «un paso importante na modernización da comunicación entre o Concello e a vecindade. Según explicó, «é unha ferramenta pensada para que ninguén perda o fío do que acontece na Estrada». Este agradeció expresamente el trabajo de ALIA Technologies, que calificó de «magnífico», así como la colaboración de A Estrada Dixital, clave para la integración de la app con el portal web municipal: «Aínda que pareza unha app bastante sinxela, levou moito traballo e fixémoslle moitos cambios, así que grazas pola paciencia. Agora poderán atopar a Axenda Cultural, que antes estaba bastante baleira na web, toda a información, máis accesible, máis directa e de forma moito máis útil».

La app ofrece acceso a la programación cultural y deportiva, fiestas parroquiales, actividades de asociaciones, iniciativas de juventud y desarrollo local, así como a Radio Estrada, que puede escucharse en directo desde el teléfono. Además, incorpora un sistema de avisos y alertas, pensado para emergencias, incidencias meteorológicas o información relevante del día a día, como cortes de tráfico, siempre mediante notificaciones que se podrán configurar para evitar la saturación de mensajes en nuestro móvil.

Otro de los elementos destacados es su carácter participativo. Los usuarios podrán subir información sobre sus propios eventos, como fiestas parroquiales u otras actividades culturales, que serán posteriormente revisadas y validadas por los departamentos municipales correspondientes antes de publicarse.

Desde el punto de vista técnico, Brais Saco, de ALIA Technologies, detalló que «a aplicación fíxose mediante tecnoloxías híbridas, o que permite un único desenvolvemento válido tanto para Android como para iOS, reducindo custos e facilitando futuras actualizacións». La app se estructura en varias áreas principales, que son cultura, deportes, juventud, empleo y emergencias, permitiendo acceder fácilmente a contenidos concretos como la agenda cultural, fiestas parroquiales, cartelera de cine o servicios de biblioteca.

Javier Ramos quiso resaltar la importancia de la integración de datos entre plataformas, destacando que la colaboración técnica permitió evitar la duplicación de contenidos y facilitar la futura gestión interna por parte del personal municipal. Por su parte, el regidor estradense explicó que la nueva app municipal nace «coa vocación de achegar a administración local ao día a día dos veciños, aproveitando o uso xeneralizado do teléfono móbil».