Nigoi suspende su Festa da Candelaria

La parroquia estradense de Nigoi tenía previsto celebrar el próximo sábado 7 de febrero sus fiestas en honor de la Virxe da Candelaria. Sin embargo, las previsiones de malas condiciones climatológicas en esa jornada han llevado la organización a suspender una fiesta que como cada año es la encargada de abrir el calendario de fiestas en A Estrada.

